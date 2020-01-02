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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:46
REA 1109 написав:
А когда в этом месяце с Коко дебетки деньги снимать?
Мабуть малось на увазі забрати +-170 грн перед тим як барсік нарахує відсотки, так?
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тут два варіанти - 1) сьогодні (вже) 2) в неділю (малоймовірно)
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greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:58
greenozon написав:
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Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"?
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:43
Flamingo написав: greenozon написав:
теж цікавить
Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"?
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.
Если % будут поздно вечером, то воспользоваться ими получится только в понедельник и другие дни после него, т.к. до этого времени отображаемая сумма денег будет недоступна для списания.
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Kevin
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