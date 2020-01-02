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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4991499249934994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:46

  REA 1109 написав:А когда в этом месяце с Коко дебетки деньги снимать?


Мабуть малось на увазі забрати +-170 грн перед тим як барсік нарахує відсотки, так?

теж цікавить
тут два варіанти - 1) сьогодні (вже) 2) в неділю (малоймовірно)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:теж цікавить
Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"? ;)
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:43

  Flamingo написав:
  greenozon написав:теж цікавить
Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"? ;)
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.


Если % будут поздно вечером, то воспользоваться ими получится только в понедельник и другие дни после него, т.к. до этого времени отображаемая сумма денег будет недоступна для списания.
Kevin
 
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