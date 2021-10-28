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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:46
REA 1109 написав:
А когда в этом месяце с Коко дебетки деньги снимать?
Мабуть малось на увазі забрати +-170 грн перед тим як барсік нарахує відсотки, так?
теж цікавить
тут два варіанти - 1) сьогодні (вже) 2) в неділю (малоймовірно)
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greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:58
greenozon написав:
теж цікавить
Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"?
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:43
Flamingo написав: greenozon написав:
теж цікавить
Та сегодня, сегодня... Неужели трудно запомнить "в последний рабочий день месяца"?
Все зависит от проведения %% по счету. А скунс по выходным проводки не делает.
Если % будут поздно вечером, то воспользоваться ими получится только в понедельник и другие дни после него, т.к. до этого времени отображаемая сумма денег будет недоступна для списания.
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Kevin
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:58
Kevin написав:
Если % будут поздно вечером, то воспользоваться ими получится только в понедельник и другие дни после него, т.к. до этого времени отображаемая сумма денег будет недоступна для списания.
Прямо сейчас можно (даже нужно) пульнуть 170 с каждой кокошки.
И тут же ими воспользоваться - занести на пенсионку )
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:18
Когда упадут проценты на остаток по картам?
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anikola13
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:19
седня до конЦа дня
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:26
Amethyst написав:
седня до конЦа дня
По балансу - да будут сегодня. Но в аппке они в реале могут появиться и завтра в час ночи, или в 4 утра...
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Flamingo
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