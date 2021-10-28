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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:27
Категорії кешбеку на листопад від «ForwardBank» за картками «Коко Кард»:
— 🚕 Таксі;
— 📦 Поштові послуги;
— 🚘 АЗС;
— 🛁 Комунальні послуги у «Forward Online»;
— 💊 Аптеки;
— 🛒 Продукти та супермаркети.
Процентні ставки за кожною категорією ще уточнюються.
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jay2004
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:30
jay2004 написав:
Комунальні послуги у «Forward Online»;
хочеться по 7 а краще 10
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greenozon
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