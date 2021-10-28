RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4992499349944995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Категорії кешбеку на листопад від «ForwardBank» за картками «Коко Кард»:

— 🚕 Таксі;
— 📦 Поштові послуги;
— 🚘 АЗС;
— 🛁 Комунальні послуги у «Forward Online»;
— 💊 Аптеки;
— 🛒 Продукти та супермаркети.

Процентні ставки за кожною категорією ще уточнюються.
jay2004
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 19.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Комунальні послуги у «Forward Online»;

хочеться по 7 а краще 10 :)
greenozon
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 01.06.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4992499349944995
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kostya77 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 294, 295, 296
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2950 237761
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 16:49
extreme_lviv_ua
MTB BANK 1 ... 65, 66, 67
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
668 237751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 16:10
STIGA
А-Банк 1 ... 1941, 1942, 1943
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19423 3083600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 15:31
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.