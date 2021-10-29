candidat написав:В последнее время верить горячим линиям на слово как-то не приходится, поэтому выставлю то, что мне там наговорили, а кто сталкивался с описываемым на практике, подтвердите или опровергните, если не затруднит. Итак: 1. В центральном отделении Форварда в Киеве на Саксаганского, 105 не надо предварительно заказывать сумму для получения через кассу. Дают, сколько попросишь, но в некоторых случаях придется подождать. 2. Когда заказываешь для других отделений, допускается, что в момент заказа указанной суммы может не быть на счету. Сумму завести на счет можно потом. 3. При обналичивании с карты Коко пенсионная более 50 тысяч гривен будет комиссия на ту сумму, что превышает 50 тысяч гривен. В отличие от Депозитки и Банка в кармане, у Коко пенсионной нет такого в тарифах, что будет комиссия за снятие более 50 тысяч, но консультантша настаивала, что комиссия все-таки будет. 4. При снятии денег с карты Коко пенсионная никакая сумма не блокируется до следующего рабочего дня (т.е. до проведения по счету указанного снятия). Ну, как, скажем, у Депозитки блокируется 1% от суммы снятия в чужих банкоматах или 0.5% - в банкоматах Форварда.
Все пункты выглядят как-то неправдоподобно в той или иной степени. Что скажете?
Прокомментирую свои вопросы на основе уже полученного опыта. Может, кому понадобится. 1. На Саксаганского не ходил, но получил еще два подтверждения, что там лимита в кассе нет. 2. При заказе достаточно денег на счету не было, но заказ приняли. 3. Комиссии свыше 50 тысяч гривен нет. Антиреспект за это консультанту в чате на сайте Форварда, которая настаивала, что есть. 4. По Пенсионной карте КоКо ничего не блокируется при снятии. На карте было ни копейки больше, чем собирался снимать, так эту сумму и выдали.
greenozon написав:candidat поділюсь власним досвідом, кейс - знімав кошти через вказану вами карту через касу (>100) із нюансів - обов'язково замовляти через ГЛ (за день наперед), питають 4 останні цифри карти 2) ліміт на видачу в касі - стикався із бардаком бардачним, а саме - коли ліміт успішно виставлявся через додаток, але по факту в терміналі на касі був відбій. Касирші все знають - і рекомендують виставляти ліміт на зйом через ГЛ, але тут є нюанс! він працює день в день і лише на 1 день. відповідно - замовляю за день наперед, а ліміт через ГЛ піднімаю в той день, коли буду забирати готівку. І ще із бардака - на ГЛ кажуть очікуйте СМС щодо одобрення підняття ліміту - по факту він ніколи не приходив.
до 50К все простіше - ліміт в додатку, гроші в касі, замвляти не треба.
PS комісії не було, що замовив, то й видали
Добавлю и я о бардаке. Номер карты при заказе никто не спросил. Дальше лучше. По вашему совету заказал наличку на ГЛ. Прихожу в отделение, кассир мне заявляет, мол, ничего не знаю про заказ. Но в кассе было достаточно денег, поэтому удалось получить. А вот в плане СМС о поднятии лимита, то тут Форвард немного исправился. Я СМС получил.