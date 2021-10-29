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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4992499349944995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Категорії кешбеку на листопад від «ForwardBank» за картками «Коко Кард»:

— 🚕 Таксі;
— 📦 Поштові послуги;
— 🚘 АЗС;
— 🛁 Комунальні послуги у «Forward Online»;
— 💊 Аптеки;
— 🛒 Продукти та супермаркети.

Процентні ставки за кожною категорією ще уточнюються.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Комунальні послуги у «Forward Online»;

хочеться по 7 а краще 10 :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:11

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Комунальні послуги у «Forward Online»;

хочеться по 7 а краще 10 :)

Размечтались, 2-3% дадут.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 01:46

Искатель
доброй ночи. спасибо за подробны ликбез! не знал о таких возможностях(хотя логично для не любителя кредитов))

Пишет что мой рейтинг 417(средний)
Остальные данные на скриншоте по ссылке. https://ibb.co/47sZBf4
В общем Вы правы, нужно наращивать кредитную историю.
Какао
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:03

  candidat написав:В последнее время верить горячим линиям на слово как-то не приходится, поэтому выставлю то, что мне там наговорили, а кто сталкивался с описываемым на практике, подтвердите или опровергните, если не затруднит.
Итак:
1. В центральном отделении Форварда в Киеве на Саксаганского, 105 не надо предварительно заказывать сумму для получения через кассу. Дают, сколько попросишь, но в некоторых случаях придется подождать.
2. Когда заказываешь для других отделений, допускается, что в момент заказа указанной суммы может не быть на счету. Сумму завести на счет можно потом.
3. При обналичивании с карты Коко пенсионная более 50 тысяч гривен будет комиссия на ту сумму, что превышает 50 тысяч гривен.
В отличие от Депозитки и Банка в кармане, у Коко пенсионной нет такого в тарифах, что будет комиссия за снятие более 50 тысяч, но консультантша настаивала, что комиссия все-таки будет.
4. При снятии денег с карты Коко пенсионная никакая сумма не блокируется до следующего рабочего дня (т.е. до проведения по счету указанного снятия). Ну, как, скажем, у Депозитки блокируется 1% от суммы снятия в чужих банкоматах или 0.5% - в банкоматах Форварда.

Все пункты выглядят как-то неправдоподобно в той или иной степени. Что скажете?

Прокомментирую свои вопросы на основе уже полученного опыта. Может, кому понадобится.
1. На Саксаганского не ходил, но получил еще два подтверждения, что там лимита в кассе нет.
2. При заказе достаточно денег на счету не было, но заказ приняли.
3. Комиссии свыше 50 тысяч гривен нет. Антиреспект за это консультанту в чате на сайте Форварда, которая настаивала, что есть.
4. По Пенсионной карте КоКо ничего не блокируется при снятии. На карте было ни копейки больше, чем собирался снимать, так эту сумму и выдали.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:09

  greenozon написав:candidat
поділюсь власним досвідом,
кейс - знімав кошти через вказану вами карту через касу (>100)
із нюансів - обов'язково замовляти через ГЛ (за день наперед), питають 4 останні цифри карти
2) ліміт на видачу в касі - стикався із бардаком бардачним, а саме - коли ліміт успішно виставлявся через додаток, але по факту в терміналі на касі був відбій.
Касирші все знають - і рекомендують виставляти ліміт на зйом через ГЛ, але тут є нюанс! він працює день в день і лише на 1 день.
відповідно - замовляю за день наперед, а ліміт через ГЛ піднімаю в той день, коли буду забирати готівку.
І ще із бардака - на ГЛ кажуть очікуйте СМС щодо одобрення підняття ліміту - по факту він ніколи не приходив.

до 50К все простіше - ліміт в додатку, гроші в касі, замвляти не треба.

PS комісії не було, що замовив, то й видали

Добавлю и я о бардаке.
Номер карты при заказе никто не спросил.
Дальше лучше. По вашему совету заказал наличку на ГЛ. Прихожу в отделение, кассир мне заявляет, мол, ничего не знаю про заказ. Но в кассе было достаточно денег, поэтому удалось получить.
А вот в плане СМС о поднятии лимита, то тут Форвард немного исправился. Я СМС получил.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:14

Support BForward
До каких пор ваши консультанты будут нести дезинформацию в люди?
На прошлой неделе консультант в чате на сайте дала на половину моих вопросов неправильный ответ и еще настаивала на их правильности.
Бардак!!!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:34

Кто-нибудь получал в последнее время на карту Форварда бонус от Минфина за открытие депозита? Помнится, в прошлый раз указал какую-то, так содрали комиссию 1,5% за пополнение счета со счета юридического лица.
Смотрю в справочник, 90% карт Форварда по-прежнему содержат эту строку в тарифах:
"Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
господарювання, відкритих в інших банках України - 1,5%"
Но по всем картам Коко нет такого пункта. По ним нет комиссии за зачисление перевода со счетов субъектов хозяйствования (в частности, Минфина)?
Кто-нибудь пробовал получать на какую-нибудь из видов карт Коко бонус от Минфина? Действительно нет комиссии за зачисление?
candidat
 
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