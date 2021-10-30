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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4993499449954996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 04:01

  greenozon написав:
  candidat написав:Кто-нибудь получал в последнее время на карту Форварда бонус от Минфина за открытие депозита? Помнится, в прошлый раз указал какую-то, так содрали комиссию 1,5% за пополнение счета со счета юридического лица.
Смотрю в справочник, 90% карт Форварда по-прежнему содержат эту строку в тарифах:
"Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів
господарювання, відкритих в інших банках України - 1,5%"
Но по всем картам Коко нет такого пункта. По ним нет комиссии за зачисление перевода со счетов субъектов хозяйствования (в частности, Минфина)?
Кто-нибудь пробовал получать на какую-нибудь из видов карт Коко бонус от Минфина? Действительно нет комиссии за зачисление?


о! я думав то лише в мене така шняга - позор бандитам із вулиці!
після тих дебільних комісій перейшов в інший банк
і там зарах-ня під 0%

А вы давно последний раз бонус за депозит получали? Что-то у меня не получается подтверждение депозита на сайте Минфина пройти. На последнем этапе застреваю, там где объявляют размер бонуса и спрашивают выплатить на банковскую карту или на бонусную карту от заправки WOG. Выбираю на карту банка, а оно обводит красной рамкой вопрос о том, куда выплатить и подписывает красным текстом, что это поле обязательно надо заполнить. Не пойму, куда там можно что-то написать? И что написать? Вы с таким не сталкивались? И браузер менял, и на разных устройствах пробовал. Результата никакого.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не помню, заявку в какой банк подтверждала, но что-то не получалось. Набрала телефон, который был в рекламном объявлении, и мне построчно продиктовали, что делать. То есть, я смотрела на экран монитора, прижимала трубку к уху и печатала, что говорили.
Было понятно, что говорящая не очень довольна звонком, но тем не менее, все точно сказала и я бонус получила. Несколько лет назад.
Попробуйте ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:Попробуйте )

Во-во, там Ксюха тему слёту рубит.
Мона и мылоМ кинуть регистрацию :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 07:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

За власні кешбек більше, ніж за кредитні.
Вже з липня картка на полиці і далі там залишиться, а колись була майже найкраща кредитка.
Востаннє редагувалось Rimlyanin1 в Пон 01 лис, 2021 08:09, всього редагувалось 1 раз.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 07:58

  Rimlyanin1 написав:За власн кешбекі більше, ніж за кредитні.
Вже з липня картка на полиці і далі там залишиться, а колись була майже найкраща кредитка.


хехе, наконец-то для нульовых сделали преимущество :mrgreen: :mrgreen:
хотя категории все равно так себе, не дотягивают до грандов
cohan
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