candidat написав:Кто-нибудь получал в последнее время на карту Форварда бонус от Минфина за открытие депозита? Помнится, в прошлый раз указал какую-то, так содрали комиссию 1,5% за пополнение счета со счета юридического лица. Смотрю в справочник, 90% карт Форварда по-прежнему содержат эту строку в тарифах: "Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України - 1,5%" Но по всем картам Коко нет такого пункта. По ним нет комиссии за зачисление перевода со счетов субъектов хозяйствования (в частности, Минфина)? Кто-нибудь пробовал получать на какую-нибудь из видов карт Коко бонус от Минфина? Действительно нет комиссии за зачисление?
о! я думав то лише в мене така шняга - позор бандитам із вулиці! після тих дебільних комісій перейшов в інший банк і там зарах-ня під 0%
А вы давно последний раз бонус за депозит получали? Что-то у меня не получается подтверждение депозита на сайте Минфина пройти. На последнем этапе застреваю, там где объявляют размер бонуса и спрашивают выплатить на банковскую карту или на бонусную карту от заправки WOG. Выбираю на карту банка, а оно обводит красной рамкой вопрос о том, куда выплатить и подписывает красным текстом, что это поле обязательно надо заполнить. Не пойму, куда там можно что-то написать? И что написать? Вы с таким не сталкивались? И браузер менял, и на разных устройствах пробовал. Результата никакого.
Не помню, заявку в какой банк подтверждала, но что-то не получалось. Набрала телефон, который был в рекламном объявлении, и мне построчно продиктовали, что делать. То есть, я смотрела на экран монитора, прижимала трубку к уху и печатала, что говорили. Было понятно, что говорящая не очень довольна звонком, но тем не менее, все точно сказала и я бонус получила. Несколько лет назад. Попробуйте ).