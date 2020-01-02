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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4994499549964997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:20

  cohan написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


кто знает что еще попадает, ну кроме почты?
курьерские услуги как? эти Гловы, Ракеты и Сильподоставки?

у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
lamal
 
Повідомлень: 86
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 4994499549964997
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