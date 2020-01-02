у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:20
у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
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