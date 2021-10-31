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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:20
cohan написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
кто знает что еще попадает, ну кроме почты?
курьерские услуги как? эти Гловы, Ракеты и Сильподоставки?
у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:02
lamal написав: cohan написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
кто знает что еще попадает, ну кроме почты?
курьерские услуги как? эти Гловы, Ракеты и Сильподоставки?
у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
в Сильпо если платить картой курьеру - юудет курьерские услуги, если быстрая доставка но оплата на сайте - будет продукты
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:19
joik написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:48
REA 1109 написав: joik написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?
надо уточнять в отделении (у них там периодически происходят "улучшения-изменения")
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lamal
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:48
REA 1109 написав: joik написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?
в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом
идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:49
Amethyst написав: joik написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.
так а категорию "Почтовые услуги та..." вы выбрали в ИБ?
Да, категорию выбрал утром в мобильном приложении.
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joik
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51
REA 1109 написав: joik написав: lamal написав:
есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))
Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?
Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:54
сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.[/quote]
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?[/quote]
в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом
идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p[/quote]
Так совпало, но кешбека даже на это время нет.
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joik
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?[/quote]
в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом
идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p[/quote]
мне почему то по Б5 кешбек не начисляется при оплате за доставку, а там 1% на любые операции,но и за снятие кредитных средств комис нет
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