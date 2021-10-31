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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4994499549964997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:20

  cohan написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


кто знает что еще попадает, ну кроме почты?
курьерские услуги как? эти Гловы, Ракеты и Сильподоставки?

у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:02

  lamal написав:
  cohan написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


кто знает что еще попадает, ну кроме почты?
курьерские услуги как? эти Гловы, Ракеты и Сильподоставки?

у меня рядом в магазине Фора , две точки самообслуживания - так в одной чеки проходят как продукты , а в втором терминале - доставка ))
имхо - надо четко знать МСС )


в Сильпо если платить картой курьеру - юудет курьерские услуги, если быстрая доставка но оплата на сайте - будет продукты
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:29

  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

так а категорию "Почтовые услуги та..." вы выбрали в ИБ? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:19

  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:48

  REA 1109 написав:
  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?

надо уточнять в отделении (у них там периодически происходят "улучшения-изменения")
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:48

  REA 1109 написав:
  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?


в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом :mrgreen:

идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:49

  Amethyst написав:
  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

так а категорию "Почтовые услуги та..." вы выбрали в ИБ? :wink:


Да, категорию выбрал утром в мобильном приложении.
joik
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51

  REA 1109 написав:
  joik написав:
  lamal написав:есть кеш по почтовым операциям , НоваПошта иду к вам ))


Сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.

а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?


Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги.
joik
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:54

сегодня с утра оплатил кредиткой КОКО услуги Новой почты в размере 50 грн. Операция в мобильном приложении отображается как почтовые услуги та другие услуги вразделе кредитной карты КОКО, но вот незадача в кешбеке по данной операции ничего не отображается - нет кешбека.[/quote]
а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?[/quote]

в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом :mrgreen:

идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p[/quote]

Так совпало, но кешбека даже на это время нет.
joik
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57

а операции у новой почты идут как покупка или как снятие денег со счета?[/quote]

в ноябре 2021 вы первый с таким вопросом :mrgreen:

идут как покупка если нет наложки, наложка идет отдельно как p2p, но(!) иногда не отдельно - тогда вся сумма включая услуги как p2p[/quote]
мне почему то по Б5 кешбек не начисляется при оплате за доставку, а там 1% на любые операции,но и за снятие кредитных средств комис нет
REA 1109
 
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