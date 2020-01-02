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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4995499649974998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  REA 1109 написав:почему то по Б5 кешбек не начисляется

так у Таси:
14. Бонуси не нараховуються Організатором за:
 операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
 операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

В прошлых месяцах покупала книги на Автор.тудей, сайт продажи электронных книг. Очень удивилась, когда они были отмечены не в Книгах (выбранная категория), а как коммунальные услуги. Ладно, сегодня, сейчас купила книгу на том же сайте. В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так :)?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:46

  Amethyst написав:
  REA 1109 написав:почему то по Б5 кешбек не начисляется

так у Таси:
14. Бонуси не нараховуються Організатором за:
 операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
 операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.


так отож,если доставка новой почты(не наложка) считается как снятие средств какой же за нее может быть кешбек
Востаннє редагувалось REA 1109 в Пон 01 лис, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:01

  Hella написав:В прошлых месяцах покупала книги на Автор.тудей, сайт продажи электронных книг. Очень удивилась, когда они были отмечены не в Книгах (выбранная категория), а как коммунальные услуги. Ладно, сегодня, сейчас купила книгу на том же сайте. В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так :)?

Кешбек за коммунальные только при оплате в ИБ форварда (веб или мобильном), причем такая оплата не входит в грейс период
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:03

  Hella написав: В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так :)?

Кешбек за оплату комуналки буде тільки якщо платити через Форвард онлайн, а не через сторонні сервіси.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:08

Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:43

  greenozon написав:Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше

такое может быть если в банкомате мало или нет денег или же запрашиваемая сумма не может быть выданна ввиду несоответствия имеющихся в банкомате номиналов банкнот, как вариант попробовать снять за несколько подходов
vill
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

vollena71, KVV - спасибо, поняла. Учту ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги

А с каким МСС кодом прошла операция? Если 4214, то не будет кешбэка от Форварда.
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