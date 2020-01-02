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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:39
REA 1109 написав:
почему то по Б5 кешбек не начисляется
так у Таси:
14. Бонуси не нараховуються Організатором за:
операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999
та 4829.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:45
В прошлых месяцах покупала книги на Автор.тудей, сайт продажи электронных книг. Очень удивилась, когда они были отмечены не в Книгах (выбранная категория), а как коммунальные услуги. Ладно, сегодня, сейчас купила книгу на том же сайте. В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так
?
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Hella
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:46
Amethyst написав: REA 1109 написав:
почему то по Б5 кешбек не начисляется
так у Таси:
14. Бонуси не нараховуються Організатором за:
операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999
та 4829.
так отож,если доставка новой почты(не наложка) считается как снятие средств какой же за нее может быть кешбек
Востаннє редагувалось REA 1109
в Пон 01 лис, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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REA 1109
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:01
Hella написав:
В прошлых месяцах покупала книги на Автор.тудей, сайт продажи электронных книг. Очень удивилась, когда они были отмечены не в Книгах (выбранная категория), а как коммунальные услуги. Ладно, сегодня, сейчас купила книгу на том же сайте. В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так
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Кешбек за коммунальные только при оплате в ИБ форварда (веб или мобильном), причем такая оплата не входит в грейс период
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vollena71
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:03
Hella написав:
В этом месяце выбрала Коммунальные услуги. Но - никакого кэшбека, хотя под снятыми деньгами категория ком.услуги есть.
Что я делаю не так
?
Кешбек за оплату комуналки буде тільки якщо платити через Форвард онлайн, а не через сторонні сервіси.
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KVV
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:08
Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше
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greenozon
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:43
greenozon написав:
Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше
такое может быть если в банкомате мало или нет денег или же запрашиваемая сумма не может быть выданна ввиду несоответствия имеющихся в банкомате номиналов банкнот, как вариант попробовать снять за несколько подходов
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:32
vollena71, KVV - спасибо, поняла. Учту ).
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Hella
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Додано: Пон 01 лис, 2021 22:39
joik написав:
Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги
А с каким МСС кодом прошла операция? Если 4214, то не будет кешбэка от Форварда.
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