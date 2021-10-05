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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:07
lel написав: velvet написав: joik написав:
Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги
А с каким МСС кодом прошла операция? Если 4214, то не будет кешбэка от Форварда.
В пятницу платил Альфой за доставку на Новой почте- МСС 4214. Терминал Ощада.
Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.
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velvet
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:02
Сегодняшние проводки по карте в какое время отобразятся?
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Kevin
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:35
Kevin написав:
Сегодняшние проводки по карте в какое время отобразятся?
утренние?
с 13 до 17
и это почти онлайн, патамуша у некоторых банок такие проводки ток завтра/послезавтра отобразятся
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