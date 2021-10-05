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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4996499749984999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:07

  lel написав:
velvet написав:
  joik написав:Операция идет как услуга Новой почты, что примечательно в мобильном приложении под карточкой банк тоже квалифицировал операцию как почтовые и другие услуги

А с каким МСС кодом прошла операция? Если 4214, то не будет кешбэка от Форварда.
В пятницу платил Альфой за доставку на Новой почте- МСС 4214. Терминал Ощада.

Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодняшние проводки по карте в какое время отобразятся?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:35

  Kevin написав:Сегодняшние проводки по карте в какое время отобразятся?

утренние?
с 13 до 17
и это почти онлайн, патамуша у некоторых банок такие проводки ток завтра/послезавтра отобразятся :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:08

  vill написав:
  greenozon написав:Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше

такое может быть если в банкомате мало или нет денег или же запрашиваемая сумма не может быть выданна ввиду несоответствия имеющихся в банкомате номиналов банкнот, как вариант попробовать снять за несколько подходов


бінго! виявилось що АТМ запакований лише 50-ками....
відповідно я дістав облом навіть на малі суми типу 4-5К грн... (((
хитрий банк!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:40

  greenozon написав:
  vill написав:
  greenozon написав:Знімав кошти сьогодні із КоКо пенсійної в АТМ Форварда - багато разів вискакував чек із помилкою "НЕМОЖЛИВО ПРОЦЕСУВАТИ СУМУ"
що це за звір такий невідомий може хто стикався раніше

такое может быть если в банкомате мало или нет денег или же запрашиваемая сумма не может быть выданна ввиду несоответствия имеющихся в банкомате номиналов банкнот, как вариант попробовать снять за несколько подходов


бінго! виявилось що АТМ запакований лише 50-ками....
відповідно я дістав облом навіть на малі суми типу 4-5К грн... (((
хитрий банк!


такие АТМ еще поискать, у меня обратная проблема - нечем давать на чай, по 100 грн минимум банкоматы выдают
cohan
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