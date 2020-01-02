вот этим
viewtopic.php?p=5309142#p5309142
общественности интересно, каким p2p был перевод в 23:59 РД-1
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:11
вот этим
viewtopic.php?p=5309142#p5309142
общественности интересно, каким p2p был перевод в 23:59 РД-1
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:13
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:03
194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
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