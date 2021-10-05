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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4997499849995000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:11

  Support BForward написав:
  Лагуна написав:Здесь есть представитель банка?

Вітаю! Чим можу допомогти?


вот этим
viewtopic.php?p=5309142#p5309142

общественности интересно, каким p2p был перевод в 23:59 РД-1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:13

https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-z ... -kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:03

  guntherhouse777 написав:https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...

він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень

194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:09

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...

він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень

194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )

Так по идее те 40к - это отдельно за моральный ущерб, а 194к само собой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58

В татечка Таріко грошенят тепер кури не клюють
https://www.rbc.ru/business/03/11/2021/ ... rom_main_1
Пора і синочку Фарсу в Україну в капітал підкинути.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:03

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...

він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень

194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )


йому ще рік в тюрязі відсидіти, а це чорна мітка на все життя..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31

Diman % на остаток наверно
omb
 
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  #<1 ... 4997499849995000
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