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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:13
https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-z ... -kliyenta/
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
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guntherhouse777
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Додано: Сер 03 лис, 2021 01:03
guntherhouse777 написав:
https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.
В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень
194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
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mustbe
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:09
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.
В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень
194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
Так по идее те 40к - это отдельно за моральный ущерб, а 194к само собой.
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ingtrans
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58
В татечка Таріко грошенят тепер кури не клюютьhttps://www.rbc.ru/business/03/11/2021/ ... rom_main_1
Пора і синочку Фарсу в Україну в капітал підкинути.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:03
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.
В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень
194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
йому ще рік в тюрязі відсидіти, а це чорна мітка на все життя..
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:15
дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?
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Diman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31
Diman % на остаток наверно
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omb
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:56
Добрый день.
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
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slktym007
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28
slktym007 написав:
Добрый день.
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
Якщо в ІБ Фарса...має бути все Ок.
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