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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28
slktym007 написав:
Добрый день.
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
у меня переводилось день в день
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:42
slktym007 написав:
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
Да, сразу же. Уточнение: не между картами, а между счетами
, там так и пишется.
slktym007 написав:
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
Долг обновится завтра. Если бы Вы загасились вчера, то сегодня б уже увидели 0.00 для погашения в грейсе.
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