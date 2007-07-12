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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4998499950005001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28

  slktym007 написав:Добрый день.

Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

у меня переводилось день в день
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:42

  slktym007 написав:Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?

Да, сразу же. Уточнение: не между картами, а между счетами, там так и пишется.
  slktym007 написав:А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

Долг обновится завтра. Если бы Вы загасились вчера, то сегодня б уже увидели 0.00 для погашения в грейсе.
Striker
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  #<1 ... 4998499950005001
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