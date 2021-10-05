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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28
slktym007 написав:
Добрый день.
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
у меня переводилось день в день
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:42
slktym007 написав:
Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
Да, сразу же. Уточнение: не между картами, а между счетами
, там так и пишется.
slktym007 написав:
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.
Долг обновится завтра. Если бы Вы загасились вчера, то сегодня б уже увидели 0.00 для погашения в грейсе.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:59
ingtrans написав: mustbe написав: guntherhouse777 написав:
https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/
Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...
він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.
В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень
194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )
Так по идее те 40к - это отдельно за моральный ущерб, а 194к само собой.
да, запорожские следователи много не просят
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Додано: Чет 04 лис, 2021 11:49
velvet написав:
Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.
Оплата за відправлення через термінал Ощадбанку у відділенні Нова Пошта - Подорожі.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09
Diman написав:
дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?
Вітаю! Інформування про будь-які зміни тарифів розміщуються на сайті в розділі «Оголошення». Повідомлення про відповідні зміни тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
Гарного дня!
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