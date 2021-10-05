RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4998499950005001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28

  slktym007 написав:Добрый день.

Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

у меня переводилось день в день
lamal
 
Повідомлень: 91
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:42

  slktym007 написав:Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?

Да, сразу же. Уточнение: не между картами, а между счетами, там так и пишется.
  slktym007 написав:А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

Долг обновится завтра. Если бы Вы загасились вчера, то сегодня б уже увидели 0.00 для погашения в грейсе.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2215 раз.
Подякували: 3785 раз.
 
Профіль
29
14
29
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:59

  ingtrans написав:
  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...

він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень

194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )

Так по идее те 40к - это отдельно за моральный ущерб, а 194к само собой.


да, запорожские следователи много не просят :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  velvet написав:Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.

Оплата за відправлення через термінал Ощадбанку у відділенні Нова Пошта - Подорожі.
pepe
 
Повідомлень: 118
З нами з: 08.01.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09

  Diman написав:дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?

Вітаю! Інформування про будь-які зміни тарифів розміщуються на сайті в розділі «Оголошення». Повідомлення про відповідні зміни тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
Гарного дня!
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4998499950005001
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: orhidf, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
62 25924
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 12:24
Flamingo
А-Банк 1 ... 1944, 1945, 1946
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19454 3092900
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 12:19
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 10002, 10003, 10004
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100039 12982747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 12:12
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.