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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4999500050015002>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:28

  slktym007 написав:Добрый день.

Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?
А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

у меня переводилось день в день
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:42

  slktym007 написав:Если сегодня РД, то можно гасить переводом между картами с коко дебетки? Проведется ж сегодня?

Да, сразу же. Уточнение: не между картами, а между счетами, там так и пишется.
  slktym007 написав:А то с утра перевел, но в приложении по кредитке все равно пишет долг.

Долг обновится завтра. Если бы Вы загасились вчера, то сегодня б уже увидели 0.00 для погашения в грейсе.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:59

  ingtrans написав:
  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:https://dilo.net.ua/novyny/pratsivnyk-zaporizkogo-banku-otrymav-obmezhennya-voli-za-potsupleni-200-tysyach-kliyenta/

Працівник Запорізького банку отримав обмеження волі за поцуплені 200 тисяч клієнта...

він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень

194к украл, 40к вернул.
Профит = 154к, норм схема )

Так по идее те 40к - это отдельно за моральный ущерб, а 194к само собой.


да, запорожские следователи много не просят :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  velvet написав:Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.

Оплата за відправлення через термінал Ощадбанку у відділенні Нова Пошта - Подорожі.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:09

  Diman написав:дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?

Вітаю! Інформування про будь-які зміни тарифів розміщуються на сайті в розділі «Оголошення». Повідомлення про відповідні зміни тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
Гарного дня!
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Така сама історія з кешбеком, розрахувався у Новій пошті за доставку, кешбек не нарахували, сказали що сам дурак - перед транзакцією приходь і запитуй у терміналу, який у нього мсс код. Сьогодні перекроїли правила гри під час самої гри.
Вчора при розрахунку у мене у Форварді було вказано МСС-код – 4214 Поштові послуги.
Сьогодні вони переписали МСС-код – 4214 відтепер «Подорожі».
Кешбек відмовились нараховувати. Карткою користуватись нехочу. Як ви кажете - покладу на поличку.
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

новой почтой - тож не пользуйтесь ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:46

В моём списке МСС кодов Форварда 4214 - подорожі. Списку уже больше года.

Продукти та супермаркети 5411, 5412, 5422, 5451, 5499, 5441, 5462, 5298, 5715, 5297
Аптеки 5122, 5912, 5292, 5295
Одяг та взуття 5131, 5137, 5611, 5621, 5651, 5691, 5699, 5931, 5681, 5310, 5661, 5944, 5948, 5631, 5697, 5698
Виномаркети 5921
Таксі 4121, 4789
Кафе та ресторани 5811, 5812, 5813, 5814
Салони краси та косметика 7230, 7297, 7298, 5331, 5977 (Ева)
Дитячі товари 5641, 5945 АЗС 5172, 5541, 5542, 5983
Duty free 5309
Продаж авто та сервіс 5511, 5531, 5532, 5533, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 5521, 7549, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5594, 5271, 5013, 7523
Меблі та будівництво 5200, 5211 (Эпицентр), 5231, 5713, 5712, 5719, 5039, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5718, 0780, 2842, 5021, 5169, 5198, 5714.
Маркетплейси 5300, 5964, 5310, 5311, 5399, 5999 (Розетка)
Кіно та розваги 7829, 7832, 7922, 7932, 7933, 7996, 7998, 7929, 5733, 5815, 5816, 5817, 5818, 7841, 7993, 7221, 7395, 7991, 7994, 7995
Книги та музика 5192, 5942, 5943, 5949, 5970, 5968, 2741, 5111, 5931, 5932, 5969, 5973, 5937, 5735, 5994
Спорт та фітнес 5655, 5940, 5941, 7911, 7941, 7992, 7997, 5139, 7999
Техніка та обладнання 4812, 5722, 5732, 5946, 5044, 5045, 5046, 5251, 5047, 5065, 5072, 5074, 5085, 5998, 5996, 5997
Подорожі 4131, 4111, 4112, 3000-3299, 3351-3441, 4011, 4112, 4214, 4131, 4411, 4457, 4468, 4511, 4582, 4722, 4784, 7512, 7513, 7519
Медичний сервіс 4119, 8011, 5975, 5976, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
Поштові та інші послуги 4215, 5960, 5962, 5965, 5966, 5967, 6330, 7299, 7311, 7338, 7321, 7333, 7339, 7342, 7349, 7361, 7372, 7379, 7392, 7393, 7394, 7399, 7622, 7623, 7629, 7631, 7441, 7692, 7699, 8111, 8734, 8911, 8931, 8999, 9399, 9402, 9405
Комунальні послуги 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 4900, 7375
Подарунки та прикраси 5944, 5094, 5947, 5950, 5970, 5971, 5972
Квіти 5992, 0870, 5193, 5261
Зоомагазини 5995, 0742
Освіта та навчання 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299
Клуби та благодійність 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699
Штрафи та платежі 9211, 9222, 9223, 9311
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:58

Знайдіть різницю. Оплатив у відділенні нової пошти відправку своєї посилки

Зображення транзакції вчора

Striker Зображення

Зображення цієї самої транзакції сьогодні

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fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банк цивилизованно через Вайбер уведомил о новых тарифах по картам. Никаких дыбильных звонков. Хотя я их номера занёс в черный список, может поэтому.
lel
 
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