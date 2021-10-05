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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4999500050015002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

о , у меня похожая тема с Розеткой была )) в чеке одно , на след день другое
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:29

Оплатили только что наложку на НП по терминалу.

Зображення

Кэшбэк начислили.

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Striker
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29
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:35

  Support BForward написав:
  Diman написав:дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?

Вітаю! Інформування про будь-які зміни тарифів розміщуються на сайті в розділі «Оголошення». Повідомлення про відповідні зміни тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
Гарного дня!
так би й одразу і зказали, по КОКО замість 15% стає 12% і замість 8.5% стає 8%.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?
у которой код Б2 -552
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:15

  wtf написав:как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?
у которой код Б2 -552

а уже такие карты не выдают , только коко
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:16

Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:49

  Scotch написав:Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?
может 29го начислили
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:55

  Scotch написав:Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?

Так сформируйте выписку и увидите что все случилось 29-го
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:12

  wtf написав:как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?

Легко: воспользоваться машиной времени! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:23

  lel написав:Банк цивилизованно через Вайбер уведомил о новых тарифах по картам. Никаких дыбильных звонков. Хотя я их номера занёс в черный список, может поэтому.


так роботітка не просто інформує про зміни, вона ще й просить натиснути "1" що мабуть рівнозначно накладанню ел. підпису
greenozon
 
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  #<1 ... 4999500050015002
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