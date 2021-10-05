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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:09
о , у меня похожая тема с Розеткой была )) в чеке одно , на след день другое
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lamal
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:29
Оплатили только что наложку на НП по терминалу.
Кэшбэк начислили.
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Striker
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:35
Support BForward написав: Diman написав:
дзвонила роботітка, казала про якісь зміни в умовах обслуговування, на сайті не знайшов, де знов скунс підклав свиню?
Вітаю! Інформування про будь-які зміни тарифів розміщуються на сайті в розділі «Оголошення». Повідомлення про відповідні зміни тут https://www.forward-bank.com/press-cent ... vim-prod-/
Гарного дня!
так би й одразу і зказали, по КОКО замість 15% стає 12% і замість 8.5% стає 8%.
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Diman
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:01
как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?
у которой код Б2 -552
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wtf
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:15
wtf написав:
как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?
у которой код Б2 -552
а уже такие карты не выдают , только коко
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lamal
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:16
Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?
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Scotch
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:49
Scotch написав:
Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?
может 29го начислили
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lamal
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:55
Scotch написав:
Ребят,объясните,кто в курсе.Заходил в интернет банк 31 октября,ощадный рахунок в долларе,сумма такая же,как и 4 ноября.Неужели может быть,ещё проценты не начислены?
Так сформируйте выписку и увидите что все случилось 29-го
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:12
wtf написав:
как получить дебетовую карту депозитка из таблицы с новыми процентами?
Легко: воспользоваться машиной времени!
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:23
lel написав:
Банк цивилизованно через Вайбер уведомил о новых тарифах по картам. Никаких дыбильных звонков. Хотя я их номера занёс в черный список, может поэтому.
так роботітка не просто інформує про зміни, вона ще й просить натиснути "1" що мабуть рівнозначно накладанню ел. підпису
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greenozon
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