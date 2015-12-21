Support BForward
Підкажіть, будь ласка, у вас ще діє Акційна програма по поточних рахунках +/++/+++ ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:05
Support BForward
Підкажіть, будь ласка, у вас ще діє Акційна програма по поточних рахунках +/++/+++ ?
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:06
Зачем экспериментировали? Я ж написал, что лучше платить через приложение Новой почты.
Додано: Чет 04 лис, 2021 19:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скачала приложение НП и зарегистрировалась. Ко мне едет посылка. Решила поэкспериментировать и оплатить картой Форварда.
Нажимаю оплатить - и прилетает от Альфа-банка, хотя есть возможность выбрать карту виза или мастер-кард.
Посылка должна приехать завтра. Просить о помощи работников почты? Не могу понять, почему именно Альфа так активен.
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