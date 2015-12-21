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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5000500150025003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 496
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
112
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 496
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:05

Support BForward

Підкажіть, будь ласка, у вас ще діє Акційна програма по поточних рахунках +/++/+++ ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:06

  pepe написав:
  velvet написав:Думаю у коллеги так же 4214. Для получения кешбэка от Форварда нужно оплачивать через приложение Новой почты.Там МСС код подходит.

Оплата за відправлення через термінал Ощадбанку у відділенні Нова Пошта - Подорожі.

Зачем экспериментировали? Я ж написал, что лучше платить через приложение Новой почты.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скачала приложение НП и зарегистрировалась. Ко мне едет посылка. Решила поэкспериментировать и оплатить картой Форварда.
Нажимаю оплатить - и прилетает от Альфа-банка, хотя есть возможность выбрать карту виза или мастер-кард.
Посылка должна приехать завтра. Просить о помощи работников почты? Не могу понять, почему именно Альфа так активен.
Hella
 
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