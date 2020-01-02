Все читаю внимательно. Сумма небольшая. В следующий раз рассчитаюсь Трэвелом.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лис, 2021 20:01
Додано: Суб 06 лис, 2021 20:19
Вопрос к тем, кто рассчитывался на Новой почте картой Форварда:
1. Рассчитывались кредиткой или дебетовой картой?
2. Добавляли в MasterPass или вводили данные карты в приложении? (я просто 2е никогда не делал, интересно, можно ли)
Додано: Суб 06 лис, 2021 20:51
1. Странный вопрос учитывая что за свои 10%, а за кредитные только 5% .
2. Просто ввел данные карты. В мастерпасе у меня карты для сильпо и окко. Добавлять туда пенсионку от скунса посчитал нецелесообразным
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:38
Искатель
У меня получилась оплата в скачанном приложении НП. Оплачивала дома, так удобнее.
Спрашивала тут на сайте, подсказали, оплата картой, ввела данные, дальше сообщение, что нужно подтвердить в мобильном приложении Форварда. Мне это очень неудобно, плохо переключаться из приложения в приложение, но зашла в Форвард, подтвердила, снова открыла приложение НП - и там слова "оплата проведена" (или "посылка оплачена", уже не помню).
Проверила кэшбек - пришел. Карта дебетовая.
З.Ы. Когда расплатилась только картой Форварда на НП, кэшбека не было. Только через приложение.
Додано: Нед 07 лис, 2021 13:09
В пятницу отправлял посылки на отделении НП, доставку оплачивал с пенсионной карты, зашло 10% кешбека ("Поштові та інші послуги")
Додано: Нед 07 лис, 2021 17:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
шоб два раза не вставать: шановне панство - Кияни,
кто рестораны Сильпо посещает
если не додатком платить - случаем не знаете какой там mcc ? вдруг ресто а не продукты?
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:45
cohan если имеется ввиду кафе, что в магазине, то там обычная касса и продуктовый мсс
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04
Поздравляю. Но платить картой в отделении Новой почты - лотерея,т.к. МСС код может не подойти, тогда как при оплате онлайн МСС код один и тот же и он подходит.
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Платил картой мастеркард пенсионной глово прошло,как услуги.Перешел на дебетную визу показывает как кафе и рестораны.Долго выяснял на горячей линии в итоге сказали,что виза и мастеркард могут показывать разные коды.У кого-то было такое?Спасибо за ответ.
|