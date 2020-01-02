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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5003500450055006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 496
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
112
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 496
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 20:01

  velvet написав:
  rollo написав:Новая почта в Николаеве - это подорожі. :|

Почитали бы пару страниц на ветке Форварда и не рассчитывались бы в отделении Новой почты, а оплатили бы онлайн, тогда точно были бы почтовые услуги.

Все читаю внимательно. Сумма небольшая. В следующий раз рассчитаюсь Трэвелом.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 20:19

Вопрос к тем, кто рассчитывался на Новой почте картой Форварда:
1. Рассчитывались кредиткой или дебетовой картой?
2. Добавляли в MasterPass или вводили данные карты в приложении? (я просто 2е никогда не делал, интересно, можно ли)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 20:51

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто рассчитывался на Новой почте картой Форварда:
1. Рассчитывались кредиткой или дебетовой картой?
2. Добавляли в MasterPass или вводили данные карты в приложении? (я просто 2е никогда не делал, интересно, можно ли)

1. Странный вопрос учитывая что за свои 10%, а за кредитные только 5% ;).
2. Просто ввел данные карты. В мастерпасе у меня карты для сильпо и окко. Добавлять туда пенсионку от скунса посчитал нецелесообразным
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:38

Искатель

У меня получилась оплата в скачанном приложении НП. Оплачивала дома, так удобнее.
Спрашивала тут на сайте, подсказали, оплата картой, ввела данные, дальше сообщение, что нужно подтвердить в мобильном приложении Форварда. Мне это очень неудобно, плохо переключаться из приложения в приложение, но зашла в Форвард, подтвердила, снова открыла приложение НП - и там слова "оплата проведена" (или "посылка оплачена", уже не помню).
Проверила кэшбек - пришел. Карта дебетовая.
З.Ы. Когда расплатилась только картой Форварда на НП, кэшбека не было. Только через приложение.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 13:09

  velvet написав:
  rollo написав:Новая почта в Николаеве - это подорожі. :|

Почитали бы пару страниц на ветке Форварда и не рассчитывались бы в отделении Новой почты, а оплатили бы онлайн, тогда точно были бы почтовые услуги.


В пятницу отправлял посылки на отделении НП, доставку оплачивал с пенсионной карты, зашло 10% кешбека ("Поштові та інші послуги")
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

шоб два раза не вставать: шановне панство - Кияни,
кто рестораны Сильпо посещает

если не додатком платить - случаем не знаете какой там mcc ? вдруг ресто а не продукты?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:45

cohan если имеется ввиду кафе, что в магазине, то там обычная касса и продуктовый мсс
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:04

  vladkuzmin870 написав:
  velvet написав:
  rollo написав:Новая почта в Николаеве - это подорожі. :|

Почитали бы пару страниц на ветке Форварда и не рассчитывались бы в отделении Новой почты, а оплатили бы онлайн, тогда точно были бы почтовые услуги.


В пятницу отправлял посылки на отделении НП, доставку оплачивал с пенсионной карты, зашло 10% кешбека ("Поштові та інші послуги")

Поздравляю. Но платить картой в отделении Новой почты - лотерея,т.к. МСС код может не подойти, тогда как при оплате онлайн МСС код один и тот же и он подходит.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Платил картой мастеркард пенсионной глово прошло,как услуги.Перешел на дебетную визу показывает как кафе и рестораны.Долго выяснял на горячей линии в итоге сказали,что виза и мастеркард могут показывать разные коды.У кого-то было такое?Спасибо за ответ.
Вадимка
 
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