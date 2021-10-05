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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5004500550065007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:44

  Вадимка написав:Платил картой мастеркард пенсионной глово прошло,как услуги.Перешел на дебетную визу показывает как кафе и рестораны.Долго выяснял на горячей линии в итоге сказали,что виза и мастеркард могут показывать разные коды.У кого-то было такое?Спасибо за ответ.

Оплата ведь шла через интернет, правильно? Некоторые сервисы, принимающие оплату, могут использовать для этого разные терминалы (как в зависимости от карты той или иной МПС и даже в зависимости от банка эмитента). А у разных терминалов могут быть "зашиты" разные МСС. Так что ваша ситуация в принципе нормальна
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:20

Flamingo Дело в том,что я платил все время мастеркард разных банков и всё было нормально,а сейчас сделал две оплаты визов и другой код.Так что это не разные терминалы точно
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:12

  Вадимка написав:Flamingo Дело в том,что я платил все время мастеркард разных банков и всё было нормально,а сейчас сделал две оплаты визов и другой код.Так что это не разные терминалы точно

При оплате картами разных банков разный терминал будет необязательно. Но может быть. При оплате картами разных МПС разный терминал тоже м.б. необязательно. Сам номер терминала некоторые банки показывают пока сумма в холде. Потом она может исчезнуть и вместо нее будет другая инфа о мерчанте
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:26

Тарифы на остаток средств по картам не планируют менять?
а то что-то наяривают в последнее время часто из банка
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:38

  emeta написав:Тарифы на остаток средств по картам не планируют менять?
а то что-то наяривают в последнее время часто из банка

С 15.11.21 меняют. Давно сообщили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:44

  emeta написав:а то что-то наяривают в последнее время часто из банка

Ответить на звонок и послушать корона мешает?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:50

Ах вот, кто мне звонил в Чт и Пт! :o
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:03

Не люблю я общаться с ботами банков..

Сам нашел без сопливых.
Вот. Может кому полезно будет, а то одни умники собрались, вместо того, чтоб по делу ответить
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
emeta
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