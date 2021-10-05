Вадимка написав:Платил картой мастеркард пенсионной глово прошло,как услуги.Перешел на дебетную визу показывает как кафе и рестораны.Долго выяснял на горячей линии в итоге сказали,что виза и мастеркард могут показывать разные коды.У кого-то было такое?Спасибо за ответ.
Оплата ведь шла через интернет, правильно? Некоторые сервисы, принимающие оплату, могут использовать для этого разные терминалы (как в зависимости от карты той или иной МПС и даже в зависимости от банка эмитента). А у разных терминалов могут быть "зашиты" разные МСС. Так что ваша ситуация в принципе нормальна
Вадимка написав:Flamingo Дело в том,что я платил все время мастеркард разных банков и всё было нормально,а сейчас сделал две оплаты визов и другой код.Так что это не разные терминалы точно
При оплате картами разных банков разный терминал будет необязательно. Но может быть. При оплате картами разных МПС разный терминал тоже м.б. необязательно. Сам номер терминала некоторые банки показывают пока сумма в холде. Потом она может исчезнуть и вместо нее будет другая инфа о мерчанте