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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5007500850095010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:40

  greenozon написав:свіжа акція від банку
https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf

Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.

Хоть бы не позорились
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:07

  mustbe написав:
  greenozon написав:свіжа акція від банку
https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf

Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.

Хоть бы не позорились

... исчо забіли дописать, шо доставку своего приза каждый Переможець оплачивает самостоятельно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:20

  s_sunlana написав:Добрый день. Сняли % по кредитке. Сделала перевод 04.11 с карты моно, форвард зачислил только 08.11. 05.11, соответственно, начислили % на непогашенную сумму. На горячей линии говорят - зачисление в течении 3 рабочих дней, т.е. имели право. Это так? Может, кто сталкивался? Спасибо


чтобы два раза не вставать - пополняха через их банкомат та же песня про три дня

так что только СЭП (!) и то не всегда: недавно я получил СЭП на пенсионку, а дальше перевести - "не хватает средств", только на след день и получилось,
такой банк, такие дела (с)
cohan
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