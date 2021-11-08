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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:40
Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.
Хоть бы не позорились
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mustbe
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Додано: Вів 09 лис, 2021 14:07
mustbe написав:
Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.
Хоть бы не позорились
... исчо забіли дописать, шо доставку своего приза каждый Переможець оплачивает самостоятельно
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:20
s_sunlana написав:
Добрый день. Сняли % по кредитке. Сделала перевод 04.11 с карты моно, форвард зачислил только 08.11. 05.11, соответственно, начислили % на непогашенную сумму. На горячей линии говорят - зачисление в течении 3 рабочих дней, т.е. имели право. Это так? Может, кто сталкивался? Спасибо
чтобы два раза не вставать - пополняха через их банкомат та же песня про три дня
так что только СЭП (!) и то не всегда
: недавно я получил СЭП на пенсионку, а дальше перевести - "не хватает средств", только на след день и получилось,
такой банк, такие дела (с)
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cohan
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