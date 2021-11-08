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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:40
Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.
Хоть бы не позорились
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mustbe
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Додано: Вів 09 лис, 2021 14:07
mustbe написав:
Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.
Хоть бы не позорились
... исчо забіли дописать, шо доставку своего приза каждый Переможець оплачивает самостоятельно
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Amethyst
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:20
s_sunlana написав:
Добрый день. Сняли % по кредитке. Сделала перевод 04.11 с карты моно, форвард зачислил только 08.11. 05.11, соответственно, начислили % на непогашенную сумму. На горячей линии говорят - зачисление в течении 3 рабочих дней, т.е. имели право. Это так? Может, кто сталкивался? Спасибо
чтобы два раза не вставать - пополняха через их банкомат та же песня про три дня
так что только СЭП (!) и то не всегда
: недавно я получил СЭП на пенсионку, а дальше перевести - "не хватает средств", только на след день и получилось,
такой банк, такие дела (с)
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cohan
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Додано: Вів 09 лис, 2021 17:19
cohan, аналогично наблюдал ситуацию. Поддержка сообщала о необходимости ожидать пары часов синхронизации.
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MASolomko
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:08
Контора любит унижать. Не дала простому человеку, даже не публичной особе и не ФОПу, дебетную карту, отказала в обслуживании. Скачали приложение, подали заявку, перезвонила цьоця, и по одной букве громыхая на клавиатуре начала заполнять заявку. Допрос был, как будто берётся кредит наличными. Будущий клиент отказался ответить на вопрос «как долго вы живете на своем фактическом месте проживания, не совпадающем с пропиской», поскольку счел его глупым как для открытия счета (и я с ним согласен) и предоставил только один номер «друга», второй давать отказался. Пять минут после завершения звонка — «заявка відхилена».
Далеко пойдешь, Форвард. Фонд унесли ПУМБу, ему нужнее, он таких глупых вопросов не задаёт.
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Mathias
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:18
Mathias написав:
Контора любит унижать. Не дала простому человеку, даже не публичной особе и не ФОПу, дебетную карту, отказала в обслуживании. Скачали приложение, подали заявку, перезвонила цьоця, и по одной букве громыхая на клавиатуре начала заполнять заявку. Допрос был, как будто берётся кредит наличными. Будущий клиент отказался ответить на вопрос «как долго вы живете на своем фактическом месте проживания, не совпадающем с пропиской», поскольку счел его глупым как для открытия счета (и я с ним согласен) и предоставил только один номер «друга», второй давать отказался. Пять минут после завершения звонка — «заявка відхилена».
Далеко пойдешь, Форвард. Фонд унесли ПУМБу, ему нужнее, он таких глупых вопросов не задаёт.
хотел написать про свои страдания, год как-никак не деют кредлима, но вспомнил, что последний кешбек больше за свои
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cohan
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Додано: Вів 09 лис, 2021 21:39
Mathias написав:
Допрос был, как будто берётся кредит наличными.
Оставлял ту пару раз заявки на открытия карты и каждый раз оператор начинал разговор со "Здраствуйте, вы оставляли заявку на оформление кредита наличкой." )
Так что может вам в нем и отказали.
Я б еще раз попытал счастья, убедившись что на том конце поняли что нужна именно дебетная карта.
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Aps
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