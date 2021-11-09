RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5007500850095010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:40

  greenozon написав:свіжа акція від банку
https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf

Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.

Хоть бы не позорились
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:07

  mustbe написав:
  greenozon написав:свіжа акція від банку
https://www.forward-bank.com/about/acti ... B_Inst.pdf

Кожного розіграшу визначається по 5 (п’ять) Переможців.
Перший Переможець по списку отримує горнятко керамічне з кришкою,
другий - спортивну пляшку,
третій - футболку з лого КОКО КАРД,
четвертий - чашку «Кльована вигода»,
п’ятий - гаманець нагрудний.

Хоть бы не позорились

... исчо забіли дописать, шо доставку своего приза каждый Переможець оплачивает самостоятельно :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 05.05.21
Подякував: 76 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:20

  s_sunlana написав:Добрый день. Сняли % по кредитке. Сделала перевод 04.11 с карты моно, форвард зачислил только 08.11. 05.11, соответственно, начислили % на непогашенную сумму. На горячей линии говорят - зачисление в течении 3 рабочих дней, т.е. имели право. Это так? Может, кто сталкивался? Спасибо


чтобы два раза не вставать - пополняха через их банкомат та же песня про три дня

так что только СЭП (!) и то не всегда: недавно я получил СЭП на пенсионку, а дальше перевести - "не хватает средств", только на след день и получилось,
такой банк, такие дела (с)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

cohan, аналогично наблюдал ситуацию. Поддержка сообщала о необходимости ожидать пары часов синхронизации.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 08.03.18
Подякував: 458 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Контора любит унижать. Не дала простому человеку, даже не публичной особе и не ФОПу, дебетную карту, отказала в обслуживании. Скачали приложение, подали заявку, перезвонила цьоця, и по одной букве громыхая на клавиатуре начала заполнять заявку. Допрос был, как будто берётся кредит наличными. Будущий клиент отказался ответить на вопрос «как долго вы живете на своем фактическом месте проживания, не совпадающем с пропиской», поскольку счел его глупым как для открытия счета (и я с ним согласен) и предоставил только один номер «друга», второй давать отказался. Пять минут после завершения звонка — «заявка відхилена».

Далеко пойдешь, Форвард. Фонд унесли ПУМБу, ему нужнее, он таких глупых вопросов не задаёт.
Mathias
 
Повідомлень: 113
З нами з: 25.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:18

  Mathias написав:Контора любит унижать. Не дала простому человеку, даже не публичной особе и не ФОПу, дебетную карту, отказала в обслуживании. Скачали приложение, подали заявку, перезвонила цьоця, и по одной букве громыхая на клавиатуре начала заполнять заявку. Допрос был, как будто берётся кредит наличными. Будущий клиент отказался ответить на вопрос «как долго вы живете на своем фактическом месте проживания, не совпадающем с пропиской», поскольку счел его глупым как для открытия счета (и я с ним согласен) и предоставил только один номер «друга», второй давать отказался. Пять минут после завершения звонка — «заявка відхилена».

Далеко пойдешь, Форвард. Фонд унесли ПУМБу, ему нужнее, он таких глупых вопросов не задаёт.


хотел написать про свои страдания, год как-никак не деют кредлима, но вспомнил, что последний кешбек больше за свои :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 21:39

  Mathias написав:Допрос был, как будто берётся кредит наличными.


Оставлял ту пару раз заявки на открытия карты и каждый раз оператор начинал разговор со "Здраствуйте, вы оставляли заявку на оформление кредита наличкой." )
Так что может вам в нем и отказали. :)
Я б еще раз попытал счастья, убедившись что на том конце поняли что нужна именно дебетная карта.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3645
З нами з: 24.06.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 01:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aps написав:Я б еще раз попытал счастья, убедившись что на том конце поняли

Это плохой метод.
Эффективнее не по телефону (там всё именно так печально), а сразу идти в отделение.
Тем более, если за дебеткой.
Aktus
 
Повідомлень: 351
З нами з: 02.11.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:45

  Aktus написав:Это плохой метод.
Эффективнее не по телефону (там всё именно так печально), а сразу идти в отделение.
Тем более, если за дебеткой.


Если есть желание получить бонус по рефералке, то надо заявку подавать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3645
З нами з: 24.06.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:14

  Aps написав:
  Aktus написав:Это плохой метод.
Эффективнее не по телефону (там всё именно так печально), а сразу идти в отделение.
Тем более, если за дебеткой.


Если есть желание получить бонус по рефералке, то надо заявку подавать.

Это ни на что не влияет. Просто во время звонка, говорите что все данные предоставите в отделении. Вам назначат встречу и бонус начислят.
По моему опыту, пофиг на то что вы им раскажите во время звонка, в отделении будут всё делать по новому.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 18.05.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5007500850095010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, liliya_logical, Vorlon і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10034, 10035, 10036
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100351 13076451
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 07:22
stryzhko
Універсал (Universal Bank) 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6907 1581533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 20:28
klug
Юнекс Банк 1 ... 297, 298, 299
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2981 257918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 19:52
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.