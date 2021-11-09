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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5008500950105011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24

Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:44

  anikola13 написав:Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?

с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
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  #<1 ... 5008500950105011
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