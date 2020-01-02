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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
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anikola13
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:44
anikola13 написав:
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:31
Aps написав:
Mathias написав:
Допрос был, как будто берётся кредит наличными.
Оставлял ту пару раз заявки на открытия карты и каждый раз оператор начинал разговор со "Здраствуйте, вы оставляли заявку на оформление кредита наличкой." )
Так что может вам в нем и отказали.
Я б еще раз попытал счастья, убедившись что на том конце поняли что нужна именно дебетная карта.
Ага, здесь та же фигня была. Её исправили, что не кредит наличкой, а дебетовую карту. Она «добре» и дальше допрос…
Ну не хочет банк новых денег, кто я такой, чтобы ему их насильно втюхивать?
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Mathias
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