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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
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anikola13
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:44
anikola13 написав:
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
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Stringer
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:31
Aps написав:
Mathias написав:
Допрос был, как будто берётся кредит наличными.
Оставлял ту пару раз заявки на открытия карты и каждый раз оператор начинал разговор со "Здраствуйте, вы оставляли заявку на оформление кредита наличкой." )
Так что может вам в нем и отказали.
Я б еще раз попытал счастья, убедившись что на том конце поняли что нужна именно дебетная карта.
Ага, здесь та же фигня была. Её исправили, что не кредит наличкой, а дебетовую карту. Она «добре» и дальше допрос…
Ну не хочет банк новых денег, кто я такой, чтобы ему их насильно втюхивать?
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Mathias
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Додано: Сер 10 лис, 2021 22:52
Фантом написав: Aps написав: Aktus написав:
Это плохой метод.
Эффективнее не по телефону (там всё именно так печально), а сразу идти в отделение.
Тем более, если за дебеткой.
Если есть желание получить бонус по рефералке, то надо заявку подавать.
Это ни на что не влияет. Просто во время звонка, говорите что все данные предоставите в отделении. Вам назначат встречу и бонус начислят.
По моему опыту, пофиг на то что вы им раскажите во время звонка, в отделении будут всё делать по новому.
Я в свое время так и сделал, приняв звонок оператора, сказал ему, что все детальные данные предоставлю в отделении, он согласился без вопросов. В назначенном отделении получил кредитку, потом и реферальный бонус.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 00:50
anikola13 написав:
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
ЛП у вас и так будет до очередной РД.
Если же вы хотели узнать когда оплачивать, чтобы оплата попала в следующий ЛП, то это зависит от того, КАК оплачивать. Точнее от того, какой датой оплата проведется.
Есть оплаты, которые проводятся тем же днем.
Востаннє редагувалось Aktus
в Чет 11 лис, 2021 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 00:52
Stringer написав:
с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.
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Aktus
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:45
Aktus написав: Stringer написав:
с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.
Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:47
подскажите плиз, как узнать в фарсике номер своей реферальной ссылки
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чик
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:57
чик написав:
подскажите плиз, как узнать в фарсике номер своей реферальной ссылки
Можно написать в приложении в поддержку и попросить прислать ссылку.
Мне правда прислали не в ответном письме, а в смс. Так что нужно мониторить все каналы общения
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