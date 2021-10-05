RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5009501050115012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35

  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39

  wolt450 написав:
  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно

На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7314
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2030 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47

  Flamingo написав:
  wolt450 написав:
  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно

На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...

Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
slktym007
 
Повідомлень: 69
З нами з: 13.02.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5009501050115012
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, MASolomko, moveton, PUnder, vollena71 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10052, 10053, 10054
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100537 13141148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 18:22
MASolomko
А-Банк 1 ... 1949, 1950, 1951
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19504 3144319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 15:34
Прораб
Банк Власний Рахунок 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
76 56746
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 13:06
joik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34665)
12.11.2021 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.