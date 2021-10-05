|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35
anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3589
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39
wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7314
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2030 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47
Flamingo написав: wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|100537
|13141148
|
|
|19504
|3144319
|
П'ят 12 лис, 2021 15:34
Прораб
|
|76
|56746
|
П'ят 12 лис, 2021 13:06
joik
|