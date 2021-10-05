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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35
anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39
wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47
Flamingo написав: wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:30
gh78 написав: чик написав:
подскажите плиз, как узнать в фарсике номер своей реферальной ссылки
Можно написать в приложении в поддержку и попросить прислать ссылку.
Мне правда прислали не в ответном письме, а в смс. Так что нужно мониторить все каналы общения
в упор не присылают, а горячка несёт типа таку фигню. друг должен сначала отрыть карту и позвонить на горячку, а те мне тогда пришлют мою рефералку по смс и мы оба отрымаем бонус - просто пипец какой то
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