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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35
anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
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wolt450
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39
wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47
Flamingo написав: wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:30
gh78 написав: чик написав:
подскажите плиз, как узнать в фарсике номер своей реферальной ссылки
Можно написать в приложении в поддержку и попросить прислать ссылку.
Мне правда прислали не в ответном письме, а в смс. Так что нужно мониторить все каналы общения
в упор не присылают, а горячка несёт типа таку фигню. друг должен сначала отрыть карту и позвонить на горячку, а те мне тогда пришлют мою рефералку по смс и мы оба отрымаем бонус - просто пипец какой то
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чик
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:18
Flamingo написав: wolt450 написав: anikola13 написав:
Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.
аналогічно
На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Сегодня после обеда тоже не приходили смс ни по тянучкам, ни для толкалки. И пуши тоже не приходили. Только после 17 немного попустило, и то, с задержками. Поддержка, естественно, вещала, что у них всё ок, это у меня смартфон такой... Нехорошая тенденция.
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Oberon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:29
чик
Ну они тоже хотят заработать, стараются как могут)))
Я не в приложении, а звонил на горячку в рабочее время, просил прислать в вайбере, присылали.
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Oberon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:32
Oberon, кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:44
Oberon
а горячка мне уже ответила и никак по другому. в 21.47 спросил бота в телеге, ответил шо вернётся с ответом в течение нескольких минут, сча 22.44 и тишина...
пайдём в вайбер
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чик
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50
Вкладчик1234
Спасибо, а то с пумбом, сибом и ещё парой банок у меня сегодня было всё норм, а тут немного напрягся. Да и если бы пумб лагал, то оно пока и не страшно, а с этим интересным скунсом как-то поднапрягло
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Oberon
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