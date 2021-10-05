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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5009501050115012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35

  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39

  wolt450 написав:
  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно

На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47

  Flamingo написав:
  wolt450 написав:
  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно

На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...

Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:30

  gh78 написав:
  чик написав:подскажите плиз, как узнать в фарсике номер своей реферальной ссылки

Можно написать в приложении в поддержку и попросить прислать ссылку.
Мне правда прислали не в ответном письме, а в смс. Так что нужно мониторить все каналы общения

в упор не присылают, а горячка несёт типа таку фигню. друг должен сначала отрыть карту и позвонить на горячку, а те мне тогда пришлют мою рефералку по смс и мы оба отрымаем бонус - просто пипец какой то :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:18

  Flamingo написав:
  wolt450 написав:
  anikola13 написав:Не приходят смс о подтверждении операции, а пуш - да. Оператор Киевстар.

аналогічно

На водафон тоже. Пришлось тянуть тем где карта сохранена а уже оттуда...

Сегодня после обеда тоже не приходили смс ни по тянучкам, ни для толкалки. И пуши тоже не приходили. Только после 17 немного попустило, и то, с задержками. Поддержка, естественно, вещала, что у них всё ок, это у меня смартфон такой... Нехорошая тенденция.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:29

чик
Ну они тоже хотят заработать, стараются как могут)))
Я не в приложении, а звонил на горячку в рабочее время, просил прислать в вайбере, присылали.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:32

Oberon, кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:44

Oberon
а горячка мне уже ответила и никак по другому. в 21.47 спросил бота в телеге, ответил шо вернётся с ответом в течение нескольких минут, сча 22.44 и тишина... :mrgreen: пайдём в вайбер :)
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50

Вкладчик1234
Спасибо, а то с пумбом, сибом и ещё парой банок у меня сегодня было всё норм, а тут немного напрягся. Да и если бы пумб лагал, то оно пока и не страшно, а с этим интересным скунсом как-то поднапрягло :)
Oberon
 
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