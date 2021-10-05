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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:35
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:39
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:47
Их вообще последние дни штормит. Я вчера вечером не мог деньги перебросить ни на Обанк, ни на Моню. Удалось только моней стянуть.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:30
в упор не присылают, а горячка несёт типа таку фигню. друг должен сначала отрыть карту и позвонить на горячку, а те мне тогда пришлют мою рефералку по смс и мы оба отрымаем бонус - просто пипец какой то
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:18
Сегодня после обеда тоже не приходили смс ни по тянучкам, ни для толкалки. И пуши тоже не приходили. Только после 17 немного попустило, и то, с задержками. Поддержка, естественно, вещала, что у них всё ок, это у меня смартфон такой... Нехорошая тенденция.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:29
чик
Ну они тоже хотят заработать, стараются как могут)))
Я не в приложении, а звонил на горячку в рабочее время, просил прислать в вайбере, присылали.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:32
Oberon, кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:44
Oberon
а горячка мне уже ответила и никак по другому. в 21.47 спросил бота в телеге, ответил шо вернётся с ответом в течение нескольких минут, сча 22.44 и тишина... пайдём в вайбер
Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50
Вкладчик1234
Спасибо, а то с пумбом, сибом и ещё парой банок у меня сегодня было всё норм, а тут немного напрягся. Да и если бы пумб лагал, то оно пока и не страшно, а с этим интересным скунсом как-то поднапрягло
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
вайбер: банк пока не может принимать сообщения. контакты доступны на экране информации о чате...
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