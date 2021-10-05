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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29
Вкладчик1234 написав:Oberon,
кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:30
cohan написав: Вкладчик1234 написав:Oberon,
кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
правекс еще
А шо там в них можна юзати?
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