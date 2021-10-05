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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:30
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:05
Использование кредитки для хранения своих
Никогда этого не делал, т.к. постоянно использовал кредлимит почти на полную.
Но последние два месяца такой отстой по категориям... В этом вообще решил карту положить на полку (до 1.12), а потом вдруг подумал:
"А почему бы не завести больше денег и подержать на кредитке?"
Так получилось, что в прошлом ЛП потратил всего 73 грн по карте, т.е. есть шанс погасить 73 грн и добавить своих побольше.
Подскажите, пожалуйста:
1) какой текущий процент на остаток своих по кредитной (желтой) КоКо?
2) если их (свои) потом отправлять с кредитки - случайно не будет никаких комиссий? Вопрос возник как у активного клиента Альфа-банка (кто там есть, думаю, понял, о чем я)
3) нет ли каких подводных камней в этом деле?
Думаю, пусть хоть так пользу приносит.
В отделение в другом городе никак не вырвусь, поэтому Пенсионной пока нет ((( Да, живу не в Киеве, поехать некогда, занят
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:23
Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)
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