Додано: Суб 13 лис, 2021 20:05

Никогда этого не делал, т.к. постоянно использовал кредлимит почти на полную.Но последние два месяца такой отстой по категориям... В этом вообще решил карту положить на полку (до 1.12), а потом вдруг подумал:"А почему бы не завести больше денег и подержать на кредитке?"Так получилось, что в прошлом ЛП потратил всего 73 грн по карте, т.е. есть шанс погасить 73 грн и добавить своих побольше.Подскажите, пожалуйста:1) какой текущий процент на остаток своих по кредитной (желтой) КоКо?2) если их (свои) потом отправлять с кредитки - случайно не будет никаких комиссий? Вопрос возник как у активного клиента Альфа-банка (кто там есть, думаю, понял, о чем я)3) нет ли каких подводных камней в этом деле?Думаю, пусть хоть так пользу приносит.В отделение в другом городе никак не вырвусь, поэтому Пенсионной пока нет ((( Да, живу не в Киеве, поехать некогда, занят