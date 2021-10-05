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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5011501250135014>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29

  Вкладчик1234 написав:Oberon, кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил


правекс еще
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:30

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:Oberon, кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил


правекс еще

А шо там в них можна юзати?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:05

Использование кредитки для хранения своих

Никогда этого не делал, т.к. постоянно использовал кредлимит почти на полную.
Но последние два месяца такой отстой по категориям... В этом вообще решил карту положить на полку (до 1.12), а потом вдруг подумал:
"А почему бы не завести больше денег и подержать на кредитке?"
Так получилось, что в прошлом ЛП потратил всего 73 грн по карте, т.е. есть шанс погасить 73 грн и добавить своих побольше.

Подскажите, пожалуйста:
1) какой текущий процент на остаток своих по кредитной (желтой) КоКо?
2) если их (свои) потом отправлять с кредитки - случайно не будет никаких комиссий? Вопрос возник как у активного клиента Альфа-банка (кто там есть, думаю, понял, о чем я)
3) нет ли каких подводных камней в этом деле?
Думаю, пусть хоть так пользу приносит.

В отделение в другом городе никак не вырвусь, поэтому Пенсионной пока нет ((( Да, живу не в Киеве, поехать некогда, занят :(
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:23

Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:13

Искатель
Из подводных камней может быть классический - чтобы толкать, снимать свои и не попасть на проценты по кредиту, эти свои должны быть на счету по поводке (благо в приложухе можно сформировать и посмотреть выписку. И то, давеча 9 числа cohan и MASolomko тут писали, что у форварда даже Сэп должен отлежаться пару часов).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:30

  Flamingo написав:Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.

С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.

С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???

Да вы правы - объявление было только по дебеткам и пенсионке. Извините за неточность
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 03:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.

С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???

Да вы правы - объявление было только по дебеткам и пенсионке. Извините за неточность
Интересно, что в тарифах в приложении и по дебетной, и по кредитке светит одинаково, до 15тыс 12%, до 300тыс 8%
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:21

  alter написав:Интересно, что в тарифах в приложении и по дебетной, и по кредитке светит одинаково, до 15тыс 12%, до 300тыс 8%

Не знаю куда вы там смотрите, но у меня чётко 8,5% по кредитке...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:57

  Vorlon написав: Не знаю куда вы там смотрите, но у меня чётко 8,5% по кредитке...

И по пенсионка уже 9%, заранее скунс подготовился.
lloydbanksua
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