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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:29
Вкладчик1234 написав:Oberon,
кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
правекс еще
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cohan
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:30
cohan написав: Вкладчик1234 написав:Oberon,
кроме форварда, сегодня лагала идея и пумб. По укрсибу смс периодически отваливаются. Из того, что заметил
правекс еще
А шо там в них можна юзати?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:05
Никогда этого не делал, т.к. постоянно использовал кредлимит почти на полную.
Но последние два месяца такой отстой по категориям... В этом вообще решил карту положить на полку (до 1.12), а потом вдруг подумал:
"А почему бы не завести больше денег и подержать на кредитке?"
Так получилось, что в прошлом ЛП потратил всего 73 грн по карте, т.е. есть шанс погасить 73 грн и добавить своих побольше.
Подскажите, пожалуйста:
1) какой текущий процент на остаток своих по кредитной (желтой) КоКо?
2) если их (свои) потом отправлять с кредитки - случайно не будет никаких комиссий? Вопрос возник как у активного клиента Альфа-банка (кто там есть, думаю, понял, о чем я)
3) нет ли каких подводных камней в этом деле?
Думаю, пусть хоть так пользу приносит.
В отделение в другом городе никак не вырвусь, поэтому Пенсионной пока нет ((( Да, живу не в Киеве, поехать некогда, занят
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Искатель
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:23
Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)
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Flamingo
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:13
Искатель
Из подводных камней может быть классический - чтобы толкать, снимать свои и не попасть на проценты по кредиту, эти свои должны быть на счету по поводке (благо в приложухе можно сформировать и посмотреть выписку. И то, давеча 9 числа cohan и MASolomko тут писали, что у форварда даже Сэп должен отлежаться пару часов).
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Oberon
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:30
Flamingo написав:
Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???
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Vorlon
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52
Vorlon написав: Flamingo написав:
Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???
Да вы правы - объявление было только по дебеткам и пенсионке. Извините за неточность
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лис, 2021 03:23
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
С чего бы это? Разве было объявление именно по кредитной???
Да вы правы - объявление было только по дебеткам и пенсионке. Извините за неточность
Интересно, что в тарифах в приложении и по дебетной, и по кредитке светит одинаково, до 15тыс 12%, до 300тыс 8%
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alter
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Додано: Нед 14 лис, 2021 11:21
alter написав:
Интересно, что в тарифах в приложении и по дебетной, и по кредитке светит одинаково, до 15тыс 12%, до 300тыс 8%
Не знаю куда вы там смотрите, но у меня чётко 8,5% по кредитке...
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Vorlon
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:57
Vorlon написав:
Не знаю куда вы там смотрите, но у меня чётко 8,5% по кредитке...
И по пенсионка уже 9%, заранее скунс подготовился.
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lloydbanksua
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