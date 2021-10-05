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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:06
Сегодня ещё и робобаба позвонила, что по пенсионной с 15.11 будет 9%. А в приложении таки да, прямо уже светится 9 пенсионка и 12 кокодебет. Кредитка остаётся 8,5%.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:13
alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
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