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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5011501250135014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:06

Сегодня ещё и робобаба позвонила, что по пенсионной с 15.11 будет 9%. А в приложении таки да, прямо уже светится 9 пенсионка и 12 кокодебет. Кредитка остаётся 8,5%.
Oberon
 
Повідомлень: 150
З нами з: 15.09.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:13

alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
Oberon
 
Повідомлень: 150
З нами з: 15.09.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36

  Oberon написав:alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)


цей глюк був із самого початку нового ІБ і його досі ніхто не полагодив!!!
позор банку

агов, офіц-представник, візьміть цю старезну проблему на карандаш!
:oops: :oops:
greenozon
 
Повідомлень: 12037
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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