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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:06
Сегодня ещё и робобаба позвонила, что по пенсионной с 15.11 будет 9%. А в приложении таки да, прямо уже светится 9 пенсионка и 12 кокодебет. Кредитка остаётся 8,5%.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:13
alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36
цей глюк був із самого початку нового ІБ і його досі ніхто не полагодив!!!
позор банку
агов, офіц-представник, візьміть цю старезну проблему на карандаш!
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите , карта КоКо даёт кешбэки по категории одежда, обувь, медицина, аптека, какой процент ?
И есть ли ежемесячный платеж за обслуживание или скрытые страховые платежи ?
Додано: Пон 15 лис, 2021 00:42
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