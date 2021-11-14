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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:06
Сегодня ещё и робобаба позвонила, что по пенсионной с 15.11 будет 9%. А в приложении таки да, прямо уже светится 9 пенсионка и 12 кокодебет. Кредитка остаётся 8,5%.
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Oberon
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:13
alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
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Oberon
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Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36
Oberon написав:alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
цей глюк був із самого початку нового ІБ і його досі ніхто не полагодив!!!
позор банку
агов, офіц-представник, візьміть цю старезну проблему на карандаш!
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greenozon
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Додано: Нед 14 лис, 2021 22:29
Подскажите , карта КоКо даёт кешбэки по категории одежда, обувь, медицина, аптека, какой процент ?
И есть ли ежемесячный платеж за обслуживание или скрытые страховые платежи ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:42
amatorodessa написав:
Подскажите , карта КоКо даёт кешбэки по категории одежда, обувь, медицина, аптека, какой процент ?
И есть ли ежемесячный платеж за обслуживание или скрытые страховые платежи ?
страховки нет (есть но можно отказаться)
кешбек 2-5%, индивидуальный, но выбирать из общего котла
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cohan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 03:25
Oberon написав:alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
Да, так и есть
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alter
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:16
По картках витрати, які відбувались з 12 по 14.11 сьогодні подвоїлись і тепер на карті мінус.
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Zochan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:41
Zochan написав:
тепер на карті мінус.
Форвард радить виписки робити і дивитися.
Ще треба семінар провести , що там дивитися і як те все сприймати.
Наразі в мене форвард - це депозит на 14999
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Goodman
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