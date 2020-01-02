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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:06

Сегодня ещё и робобаба позвонила, что по пенсионной с 15.11 будет 9%. А в приложении таки да, прямо уже светится 9 пенсионка и 12 кокодебет. Кредитка остаётся 8,5%.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:13

alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
Oberon
 
Повідомлень: 150
З нами з: 15.09.20
Подякував: 75 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:36

  Oberon написав:alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)


цей глюк був із самого початку нового ІБ і його досі ніхто не полагодив!!!
позор банку

агов, офіц-представник, візьміть цю старезну проблему на карандаш!
:oops: :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите , карта КоКо даёт кешбэки по категории одежда, обувь, медицина, аптека, какой процент ?
И есть ли ежемесячный платеж за обслуживание или скрытые страховые платежи ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 00:42

  amatorodessa написав:Подскажите , карта КоКо даёт кешбэки по категории одежда, обувь, медицина, аптека, какой процент ?
И есть ли ежемесячный платеж за обслуживание или скрытые страховые платежи ?


страховки нет (есть но можно отказаться)
кешбек 2-5%, индивидуальный, но выбирать из общего котла
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 03:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Oberon написав:alter
Такой глюк в приложухе бывает, если после просмотра тарифов по одной карте очень быстро перескочить на другую, оно не успевает и ещё светит по предыдущей. Я тоже как-то раз сначала обрадовался, быстро перескочив с кокодебетки:)
Да, так и есть
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

По картках витрати, які відбувались з 12 по 14.11 сьогодні подвоїлись і тепер на карті мінус.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Zochan написав:тепер на карті мінус.

Форвард радить виписки робити і дивитися.
Ще треба семінар провести , що там дивитися і як те все сприймати.
Наразі в мене форвард - це депозит на 14999
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:07

Zochan просто у скунса в районе 9 утра обновляются базы данных и идет синхронизация - в это время аппка показывает что угодно. в течениии нескольких минут все устаканивается. Это не новая проблема и на нее особо не стоит внимания обращать - само рассасывается довольно быстро
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:24

Дата операций в выписке

Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
amatorodessa
 
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