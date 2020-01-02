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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:08

  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(
Amethyst
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Повідомлень: 1252
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:25

  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(


Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:20

  amatorodessa написав:
  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(


Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем

Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются :)
Amethyst
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Повідомлень: 1252
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30

  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(

Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем

Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются :)


Запрос сделал, передали ответственному сотруднику :)
Начислили процент по кредитной задолженности, которая не существовала ни одной секунды.
amatorodessa
 
Повідомлень: 45
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