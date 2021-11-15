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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:08
amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
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Amethyst
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:25
Amethyst написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:20
amatorodessa написав: Amethyst написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30
Amethyst написав: amatorodessa написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются
Запрос сделал, передали ответственному сотруднику
Начислили процент по кредитной задолженности, которая не существовала ни одной секунды.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40
шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?
что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:06
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